Mainz (ots) - Der Dienstag brachte für Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, Erkenntnisse von sehr unterschiedlicher Qualität. Zum einen prognostizierte der Zentrale Immobilienausschuss, dass der Höhenflug der Immobilienpreise "sich bald beruhigen dürfte". Klingt gut, zumindest für Kaufinteressenten. Aber dass selbst beim Nullzins-Niveau die Preise nicht ins Unermessliche steigen und an einen Punkt gelangen, an dem es nicht mehr weitergeht, ist nun wirklich keine überraschende Erkenntnis. Zumal die Immobilienweisen in der Wortwahl sehr vage bleiben und die sehr großen regionalen Unterschiede hervorheben. Zum anderen fällen sowohl Mieterbund als auch Eigentümerverband ein vernichtendes Urteil über das Baukindergeld der GroKo. Und das zu Recht. Bereits die Eigenheimzulage brachte nicht den gewünschten Effekt. Die einzigen, die wirklich davon profitierten, waren die Bauunternehmen. Warum sollte es beim Baukindergeld anders verlaufen? Die Gefahr, dass die Branche die Subvention abschöpft, indem sie sie auf ihre Preise einfach draufschlägt, ist jedenfalls groß. Es braucht daher niemanden zu wundern, dass Bau-Verbände im neuen Förderinstrument eine große Chance sehen. Dankenswerterweise sehr klar und deutlich hat der Immobilienausschuss etwas beim Namen genannt, das die Branche gerne relativiert: In Ballungsräumen gibt es bereits Preisblasen, und zwar ziemlich große. Dass solche Blasen irgendwann platzen, gehört zum kleinen Einmaleins der Volkswirtschaft. Für all jene, die solche überteuerten Objekte erworben haben, wird es ein böses Erwachen geben.



OTS: Allgemeine Zeitung Mainz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65597 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65597.rss2



Pressekontakt: Allgemeine Zeitung Mainz Danielle Schwarz Newsmanager Telefon: 06131/485980 online@vrm.de