Lieber Leser,

die ArcelorMittal Aktie hat sich in der vergangenen Woche deutlich erholen können. Sie schloss die Woche mit einem Plus von 9 % ab. In dieser Woche eröffnete sie erneut mit einem Up-Gap. Charttechnisch betrachtet hat der Unterstützungsbereich somit bei 25 Euro je Aktie halten können und der sekundäre Aufwärtstrend bleibt intakt. Das nächste technische Ziel könnte im Bereich der oberen Begrenzung des Trendkanals liegen, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Das Upside-Potential ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...