Berlin (ots) - Sicher, das wird viele Unternehmen vor große finanzielle und planerische Herausforderungen stellen. Gerade in einer Branche in der faktisch Vollbeschäftigung herrscht und neue Arbeitskräfte wie Goldstaub gehandelt werden, wird jeder Mitarbeiter dringend gebraucht. Unterschiedliche Arbeitszeiten können da nicht so einfach eingetaktet werden. Und dennoch ist der Abschluss ein wichtiger Schritt hin zu einer neuen, stärker auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichteten Arbeitswelt. Zu diesen Bedürfnissen gehört etwa, sich intensiv um heranwachsende Kinder kümmern zu wollen. Zwar gibt es einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze und bald vielleicht auch auf Ganztagsbetreuung in der Schule, und doch gibt es viele Aufgaben, die Eltern nicht allein Lehrern und Erziehern überlassen wollen. Immer größer werden aber auch die Herausforderungen, die eine älter werdende Bevölkerung an die Gesellschaft stellt. Immer mehr Menschen wollen und müssen ihre Eltern im Alter betreuen. Das Gemeinwesen ist gut beraten, dem Einzelnen nötige Freiräume für ein größeres soziales und menschliches Miteinander auch einzuräumen.



