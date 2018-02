Liebe Leser,

es wird spannend am deutschen Aktienmarkt! Über einen Börsengang der Siemens-Medizintechnik-Sparte Healthineers wurde schon lange spekuliert. In den vergangenen Wochen wurde es immer konkreter und nun ist der Startschuss offiziell gefallen. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Aktien der Medizintechnik-Tochter von Siemens schon in 4 Wochen erstmals an der Börse gehandelt.

Beobachter erwarten ein Emissionsvolumen von rund 7 Mrd. Euro, wobei ein Streubesitz von 15 bis ... (Rolf Morrien)

