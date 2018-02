Tokio (ots/PRNewswire) -



Rakuten Communications, eine Tochtergesellschaft des weltweiten Innovationsführers Rakuten Inc. mit Sitz in Tokio, und der Spezialist für Cloud-Kommunikation Content Guru Ltd. haben eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, die connect storm Cloud-Kontaktzentrumslösungen auf den japanischen Markt bringen soll.



connect storm wird das mehrfach preisgekrönte storm® Anwendungsportfolio unterstützen. Damit wird der schnell wachsende japanische Cloud-Kontaktzentrumsmarkt anvisiert, der bis zum Jahr 2020 auf 39 % der gesamten Kontaktzentrumssitze des Landes ansteigen soll[1]. Für den Launch wurde das TechMatrix CRM Forum in Tokio am 23. Februar 2018 ausgewählt. Content Guru plant zudem noch im 1. Quartal 2018 die Eröffnung einer Niederlassung in Tokio, um die Partnerschaft zum Erfolg zu führen.



"Wir sind überzeugt, dass die Leistungsmerkmale von storm und die klassenbesten Dienste von Rakuten Communications viele Kontaktzentren in die Lage versetzen werden, ihr Kundenerlebnis aufwerten und die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern", sagte Yasufumi Hirai, Representative Director und Chairman/CEO von Rakuten Communications. "Wir freuen uns darauf, unsere KI-Expertise mit Content Gurus Erfahrung zusammenzulegen, um unsere mehr als eintausend Kunden mit Kontaktzentrumslösungen zu versorgen."



Sean Taylor, Global CEO von Content Guru, fügte hinzu: "Der Asien-Pazifik-Raum spielt für unsere globale Expansionsstrategie eine entscheidende Rolle, und der dortige Cloud-Kontaktzentrumsmarkt verzeichnet ein beachtliches Wachstum. Wir sind hocherfreut über die neue Partnerschaft mit Rakuten und haben keinen Zweifel daran, dass sich unsere gemeinsamen kulturellen Werte und Ambitionen als enorm erfolgreich erweisen werden." connect storm ermöglicht eine effektivere Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren Kunden über Kanäle wie SMS, Webchat, E-Mail, Telefonie und soziale Medien. Die Mitarbeiter im Kontaktzentrum werden durch eine einheitliche Benutzeroberfläche unterstützt. Die Plattform lässt sich außerdem mit hunderten externen CRM-, WFO- und ERP-Systemen integrieren und entsprechend der gleichzeitigen Kontaktlast skalieren.



Informationen zu Content Guru



Content Guru (http://www.contentguru.com/) ist ein führender Anbieter von Cloud-Kommunikationslösung und stellt über seine storm-Plattform Omnichannel Cloud-Kontaktzentrums- und Kundenengagement-Dienste bereit. Hunderte der weltgrößten Organisationen verlassen sich auf storm in Sektoren wie Versorgungsbetriebe und Tourismus bis hin zu öffentlichem Sektor und Finanzen, darunter G4S, Serco, National Rail Enquiries und der britische National Health Service.



Informationen zu Rakuten Communications



Rakuten Communications, Tochtergesellschaft des weltweiten Innovationsführers Rakuten Inc., ist ein Unternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, das die digitale Gesellschaft voranbringen will. Neben Festnetz-Kommunikationsdiensten wie VoIP, Myline und Internetkonnektivität hat sich das Unternehmen als Anbieter von Mobil- und Cloud-Lösungen positioniert, um seine Kunden für die digitale Zukunft zu rüsten. Rakuten Communications ist auf Expansionskurs und entwickelt das Potenzial von IP-Plattformen für Sprache, Daten, Medien und Anwendungen kontinuierlich weiter. Weitere Informationen: https://comm.rakuten.co.jp/english/company/



