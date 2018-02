STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu den Ausrüstungsmängeln bei der Bundeswehr:

"Die Nato-Partner verlassen sich aber darauf, dass Deutschland nicht kneift. Man sollte den guten Ruf nicht gefährden. Das gilt auch für die Auslandseinsätze. Der Wehrbeauftragte warnt davor, immer neue Missionen anzunehmen. Doch von der Leyen hat schon den gesamten Irak als neues Betätigungsfeld ins Auge gefasst. Auch die Teilnahme an einer Blauhelmmission in der Ostukraine ist im Gespräch. Es ist richtig, die westlichen Bündnisse mit dem speziell deutschen Ansatz - einer Kombination von Militär, Diplomatie und Entwicklungshilfe - zu stärken. Man kann nicht zusehen, wie sich global immer mehr Konfliktherde auftun - doch gehen der politische Anspruch und die harte Realität in der Bundeswehr immer weiter auseinander. Diese Kluft zu ignorieren ist der vielleicht fatalste Fehler der Ministerin."/yyzz/DP/she

