HAMBURG (dpa-AFX) - Die Hamburger Sparkasse (Haspa) stellt am Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Geschäftsergebnisse für das vergangene Jahr vor. Dabei sind wenig Überraschungen zu erwarten; in der wachsenden Metropolregion hat die Haspa mit 1,5 Millionen Kunden einen festen Platz als Marktführer bei mittelständischen Kunden und privaten Haushalten.

Vorstandssprecher Harald Vogelsang hat in diesem Jahr nicht wie üblich in die Haspa-Zentrale in der Innenstadt eingeladen, sondern in eine neu gestaltete Filiale im Stadtteil Eimsbüttel. Denn die Umgestaltung der Filialen zu Nachbarschaftszentren und Treffpunkten bis zum Jahr 2020 steht auf der Agenda der Sparkasse ganz oben. Vogelsang will über die ersten Erfahrungen mit dem neuen Konzept und andere strategische Zukunftsthemen berichten./egi/DP/she

AXC0020 2018-02-21/05:49