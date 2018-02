Zürich - Ein Hammerflügel ist kein Steinway: Er knarrt und scheppert auch mal. Einer, der darauf schwört, ist der Pianist Kristian Bezuidenhout. Der gebürtige Südafrikaner hat alle Klaviersonaten von Mozart auf historischen Hammerklavieren eingespielt. Seinen geliebten Mozart spielt der innovative Pianist auch am 7. März in Zürich. Das Publikum in der Kirche St. Peter bekommt darüber hinaus aber auch Werke von Johann Christian und Carl Philipp Emanuel Bach zu hören.

Mozart spielte darauf und auch Haydn, Beethoven und Schubert: Auf den Hammerklavieren, die Anton Walter rund um 1800 in seiner Werkstatt in Wien baute. Heute stehen diese Instrumente für gewöhnlich im Museum. Es gibt aber auch Pianisten, die ...

