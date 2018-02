FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall und der Autobauer Volkswagen haben in der vierten Verhandlungsrunde über einen neuen Haustarif-Vertrag ein Ergebnis erzielt. Es sei in der Nacht für die gut 120.000 Beschäftigten der Volkswagen AG und der Financial Services ein Tarifergebnis erreicht worden, teilte die IG Metall am Mittwochmorgen mit. Thorsten Gröger, IG Metall-Verhandlungsführer und Bezirksleiter, sowie Martin Rosik, VW-Verhandlungsführer und Leiter Personal der Marke Volkswagen, wollen über das Ergebnis im Rahmen einer Pressekonferenz um 10.00 Uhr informieren. Die IG Metall war mit einer Forderung nach sechs Prozent höheren Löhnen in die Verhandlungen gegangen.

February 21, 2018 00:11 ET (05:11 GMT)

