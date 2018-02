NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Gamesa nach Zahlen und einem Kapitalmarkttag von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 11 auf 11,5 Euro angehoben. Es sei nach wie vor schwer einzuschätzen, wie sich die Siemens-Tochter weiter entwickelt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daran hätten die Aussagen am Kapitalmarkt wenig geändert. Er präferiert in der Branche weiter den dänischen Konkurrenten Vestas, dessen Aktie er mit "Overweight" einstuft./zb/ag

Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN ES0143416115

AXC0028 2018-02-21/06:50