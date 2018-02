Bastei Lübbe AG für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 mit zweistelligem Wachstum im Kerngeschäft

DGAP-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Bastei Lübbe AG für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 mit zweistelligem Wachstum im Kerngeschäft 21.02.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Bastei Lübbe AG für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 mit zweistelligem Wachstum im Kerngeschäft

- Kerngeschäft "Buch" wächst um 27,3 % - Umsatz im Segment "Digital" steigt um 52,5 %

- Neuer Gesamtjahresausblick 2017/2018 bestätigt: Umsatz von EUR 140 Mio. und EBITDA von rund EUR 5 Mio.

Köln, 21. Februar 2018. Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat heute ihre Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017/2018 vorgelegt. Nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden der Bastei Lübbe AG, Carel Halff, sind die Ergebnisse unterschiedlich zu bewerten: "Unser Kerngeschäft ist stark und wächst, die Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie gut unsere Titel, angeführt von unseren Weltbestseller-Autoren Ken Follett und Dan Brown, beim Publikum ankommen. Leider zeigen die Zahlen auch, dass wir einige große Sonder- und Einmaleffekte verdauen mussten und insgesamt unsere Effizienz steigern müssen. Daran arbeiten wir nun."

Im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2017 erwirtschaftete der Kölner Medienkonzern einen Umsatz von rund EUR 112,7 Mio. nach EUR 115,7 Mio. im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich Non-Book (Räder) erhöhte sich der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 12 %. Dabei konnten die Geschäftssegmente "Buch" und "Digital" ihre Umsätze signifikant erhöhen. Dagegen lag der Umsatz im Segment "Retail" deutlich unter dem Vorjahr. Das Konzern-EBITDA reduzierte sich in der Berichtsperiode auf EUR 5,1 Mio. nach EUR 9,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich sank das EBITDA durch den schwachen Geschäftsverlauf im Segment "Retail" und zusätzliche Abschreibungen auf aktivierte Autorenhonorare um EUR 1 Mio.

Das Kerngeschäft Buchverlage entwickelte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich positiv. Der Umsatz im Segment "Buch" der Bastei Lübbe AG stieg um 27,3 % von EUR 54,6 Mio. auf EUR 69,5 Mio. Diese positive Entwicklung ist im Wesentlichen auf die aktuellen Bestseller der Top-Autoren Dan Brown und Ken Follett zurückzuführen, die 2017 Platz eins und zwei im Jahres-Umsatzranking des deutschen Buchmarkts belegten, aber auch auf höhere Umsätze des Labels LYX.

Das EBITDA des Segmentes "Buch" reduzierte sich von EUR 4,7 Mio. im Vorjahr auf EUR 3,3 Mio. in den ersten neun Monaten 2017/2018. Grund hierfür sind zusätzliche Abschreibungen bei den vorausgezahlten Autorenhonoraren in Höhe von EUR 4,5 Mio. Hier wurde der Bewertungsmodus, wie bereits berichtet, umgestellt. Die vorausgezahlten Honorare wurden bislang Titel-individuell in ihrer Werthaltigkeit eingeschätzt. Künftig erfolgt die Bewertung schematisch und wesentlich restriktiver nach einer gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer erarbeiteten Methode.

Der Umsatz im Segment "Digital" konnte im Vergleich zum Vorjahr um 52,5 % von EUR 6,3 Mio. auf EUR 9,6 Mio. gesteigert werden. Wachstumstreiber war hier die Tochtergesellschaft Daedalic mit den erfolgreichen Spielen "Shadow Tactics" und "Säulen der Erde". Das EBITDA konnte von EUR -0,1 Mio. im Vorjahr auf EUR 2,4 Mio. im laufenden Geschäftsjahr verbessert werden.

Dagegen lag der Umsatz im Segment "Retail" deutlich unter dem Vorjahr. Die in diesem Segment ausgewiesenen BuchPartner-Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf rund EUR 26,2 Mio. gegenüber EUR 32,5 Mio. im Vorjahr. Dieser deutliche Umsatzrückgang um 19,3 % resultierte im Wesentlichen aus einem rückläufigen Aktionsgeschäft verbunden mit einer insgesamt gestiegenen Retourenquote. Das EBITDA reduzierte sich infolge des Umsatzrückganges und überproportional gestiegener Logistikkosten von EUR 0,4 Mio. auf nunmehr EUR -2,0 Mio.

Der Umsatz im Segment "Romanhefte und Rätselmagazine" konnte in der Berichtsperiode leicht von EUR 7,4 im Vorjahr auf 7,5 Mio. gesteigert werden. Das EBITDA erhöhte sich in diesem Zeitraum von EUR 1,4 Mio. auf EUR 1,6 Mio.

Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) reduzierte sich im 9-Monatszeitraum auf rund EUR -8,7 Mio. nach EUR 2,6 Mio. in der Vorjahresperiode. Zu den bereits im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 vorgenommenen außerplanmäßigen Wertminderungen auf die immateriellen Vermögenswerte von oolipo in Höhe von EUR 3 Mio. kamen zum 31. Dezember 2017 weitere außerplanmäßige Wertminderungen auf Vermögenswerte in Höhe von insgesamt EUR 6,3 Mio. hinzu.

Der Vorstand bestätigt seine am 1. Februar 2018 geänderte Prognose und erwartet nach aktuellem Erkenntnisstand für das laufende Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von rund EUR 140 Mio. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zum Vorjahr durch den aufgegebenen Geschäftsbereich "Non-Book" rund EUR 15 Mio. Umsatz im laufenden Geschäftsjahr fehlen.

Beim EBITDA rechnet der Vorstand mit einer Größenordnung von rund EUR 5 Mio. sowie einem negativen EBIT in der Größenordnung von rund EUR 11 Mio.

Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2017/2018 steht unter http://www.luebbe.de/Investor-Relations/_investor_finanzberichte_de zur Verfügung.

Über die Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist eine international agierende Mediengruppe mit Sitz in Köln. Die Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf die Entwicklung und Lizensierung von Inhalten, die physisch und digital weltweit vertrieben werden. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören im Segment "Buch" das klassische Verlagsgeschäft sowie die periodisch erscheinenden Rätsel- und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien. Neben der Produktion von tausenden Audio- und eBooks gehören zum Unternehmensbereich "Digital" auch die Beteiligungen an der Selfpublishing-Plattform "BookRix" und dem renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Vervollständigt wird die digitale Wertschöpfungskette der Bastei Lübbe AG durch die Beteiligung am Onlineshop "beam-ebooks.de".

Mit einem Jahresumsatz von rund 146 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016/2017) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.

Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

21.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 - 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900

E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0, DE000A1K0169 WKN: A1X3YY, A1K016 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

655853 21.02.2018

ISIN DE000A1X3YY0 DE000A1K0169

AXC0031 2018-02-21/07:00