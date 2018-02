Osnabrück (ots) - Bundeswehr-Krise: Linke verlangt Ende aller Auslandseinsätze



Osnabrück. Angesichts des schlechten Zustands der Bundeswehr fordert der sicherheitspolitische Sprecher der Linksfraktion Matthias Höhn das Ende aller Auslandseinsätze. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte Höhn: Der Verteidigungshaushalt sei seit 2014 um gut 20 Prozent auf fast 40 Milliarden Euro gestiegen. "Deshalb fühlt sich in Deutschland aber niemand sicherer und auch die Situation der Bundeswehr ist dadurch nicht besser geworden." Ihr Zustand sei unter Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) desolat.



Der Linken-Politiker sprach sich dafür aus, die Auslandseinsätze zu beenden. "Die Bundeswehr muss sich wieder auf ihren im Grundgesetz verankerten Auftrag besinnen: die Landesverteidigung", sagte Höhn. Derzeit ist die Bundeswehr in 13 Auslandseinsätzen aktiv, darunter seit 17 Jahren in Afghanistan. "Afghanistan steht exemplarisch für das Scheitern von Auslandseinsätzen der Bundeswehr", sagte Höhn.



