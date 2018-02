Moneycab: Herr Stössel, Sie haben als 29-Jähriger vor fast 10 Jahren die Führung der MS Direct AG übernommen, die 2018 das 40-jährige Bestehen feiert. Was waren in dieser Zeit die bedeutendsten Entwicklungen in Ihrer Branche und welche Neuerungen werden die kommenden Jahre prägen?

Milo Stössel: Gerade im Onlinebereich und in Bezug auf die Dynamik des Marktes, sprich E-Commerce, haben wir wertvolle Entwicklungen vorantreiben können. Mit neuen Service-Dienstleistungen wie zum Beispiel der «Same Day Delivery»-Zustellung bei Kunde Manor - also der Auslieferung einer Bestellung am selben Tag - konnten wir wichtige Meilensteine setzen. Auch mit dem innovativen Angebot vom privaten Briefzusteller und unserem Tochterunternehmen Quickmail haben wir einen zünftigen Schritt vorwärts gemacht. Anstelle einer «Entweder-oder»- ist in Zukunft eine «Sowohl-als-auch»-Denkweise gefragt, denn heute gibt es beispielsweise längst nicht mehr nur bloss den klassischen E-Commerce, sondern einen Multichannel Commerce.

Dabei haben wir die technologieunterstützte Customer Experience im Fokus. Mit unserem neuen Multichannel Tool befähigen wir Multichannel Händler, ihre Lagerbestände über die Funktion Stock@Retail zu optimieren und doppelte Lagerführungen zu vermeiden. Über die gleiche Plattform können deren Kunden die Dienstleistungen Pickup@Retail, Return2Retail und Click&Reserve nutzen. Gerade in diesem Bereich gilt es, omnichannelgerichtet Innovationen hervorzubringen. Daher denken wir auch über die Integration von Big Data nach, um Prozesse und Forecasts noch besser gestalten zu können. Die Strategie dabei lautet: Im Kerngeschäft organisch wachsen und über Weiterentwicklungen und Zukäufe neue Technologien einbinden/nutzen. Weiter werden wir die nicht deutschsprachigen Regionen in Europa verstärkt bearbeiten.

Sie haben in den letzten drei Jahren die Anzahl der Mitarbeitenden verdoppelt. Wie kam dieses Wachstum zustande und wie hat es sich auf die bestehende Firmenkultur ausgewirkt?

Aufgrund der Fusion der ehemals MS Mail Service und der rbc Solutions im Juni 2015 hat sich die Anzahl Mitarbeitenden innert kurzer Zeit verdoppelt und zog grundlegende Veränderungen in der Firmenorganisation und -struktur mit sich. Parallel dazu verzeichnet Quickmail ein rasantes Wachstum. So konnten wir bereits acht Jahre nach der Gründung den dreitausendsten Zusteller einstellen und die Zustellgebiete nahezu auf die gesamte Schweiz ausweiten. Gerade die Tatsache, dass unsere Mitarbeitenden an sieben Standorten in der Schweiz und Österreich verteilt sind, erwies sich bei der Schaffung einer gemeinsamen Firmenkultur als herausfordernd.

Ich freue mich, dass wir trotz und auch gerade dank vieler Veränderungen in den letzten Jahren eine passende, ambitioniert-agile Kultur geschaffen haben. Unsere Mitarbeitenden bringen das Know-how, die Leidenschaft und das Verantwortungsbewusstsein mit, damit wir dynamisch und kundenorientiert auftreten können. Bei uns wird ein guter Arbeitsplatz in erster Linie definiert durch tolle und erstaunliche Arbeitskollegen, echte Verantwortung, die Möglichkeit zur Mitgestaltung und dem Moto "Vertrauen ist besser als Kontrolle". Sehr wichtig ist dabei: Alleine geht es nicht. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat erarbeiten Zielvorgaben. Diese Ziele können aber nur unter Mitarbeit jedes Einzelnen im Unternehmen erreicht werden.

Meine Co-Geschäftsführer sind diejenigen, die mit ihren Teams unsere Kultur fördern. Ich versuche, meinen Mitarbeitenden vorzuleben, dass wir aus den Kundenbedürfnissen Inspiration und Orientierung schöpfen können und sollen. Wir sind Dienstleister aus Leidenschaft. Dies braucht persönlichen Biss und Leistungsbereitschaft. Unsere Mission heisst «Best Service Company» und diese fängt bei jedem einzelnen Mitarbeiter an. Darin steckt vor allem auch der Gedanke der Lösungsorientierung.

Sie bieten mit MS Direct vom Adressmanagement zu Call-Center-Diensten bis zur Zustellung alles an. Welche Bereiche werden in Zukunft die grösste Bedeutung haben, wo sehen Sie Potential, neue Dienste anzubieten?

Wir wollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...