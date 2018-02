The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BHY0MX7 BERLIN HYP AG PF S207 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UD60 DZ BANK IS.C138 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEG7 DZ BANK IS.A863 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR16 DEKA IHS MTN S 7601 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PDT4 DEKA USD FESTZINS 18/21 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0PDU2 DEKA NOK FESTZINS 18/22 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB4SD3 LB.HESS.-THR.IS.18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K07 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K15 LB.HESS.THR.CARRARA02R/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K80 LB.HESS.THR.CARRARA02T/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KV9 LB.HESS.THR.CARRARA02M/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KW7 LB.HESS.THR.CARRARA02N/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2TC9 NORDLB KOMBIANL. 01/18 BD01 BON EUR N

CA 1ZX XFRA CA15748D1069 CHAKANA COPPER CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2N7 XFRA FR0013290814 NOVARES GROUP A.S. EO 1 EQ00 EQU EUR N

CA 41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 EQ00 EQU EUR N