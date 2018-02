The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0205607 TOYOTA FIN.AUSTR.2018 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA CA564835AE69 MANUFAC.LIFE INS.2023 FLR BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0205819433 RZD CAPITAL 13-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0SLJT8 WL BANK AG PF.R245 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UE71 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18DL BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A1E8K58 STADT HAMBURG LSA A.4/11 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1X3J80 IKB DT.IND.BK.MTN 14/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH36L8 HSH NORDBANK FLO XI 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3EM3 HSH NORDBANK SPF S.906 BD00 BON EUR N

CA IC6A XFRA USP56236AA33 INRETAIL CONS. 14/21 REGS BD00 BON USD N

CA 5P0A XFRA XS0835886598 PETROBRAS GBL FIN. 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0848518923 A.P.MOELLER-MAERSK 12/18 BD00 BON SEK N

CA XFRA DE000A12UE63 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW12D5 LAND NRW SCHATZ08R850 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB28K4 LBHT OPF MTN 10/18 BD01 BON EUR N

CA DMCA XFRA FR0010859777 C.F.FINANC.LOC. 10/18 MTN BD01 BON EUR N

CA F1R2 XFRA FR0012634558 REP. FSE 15-18 O.A.T. BD01 BON EUR N

CA XFRA NZIFCDT006C5 INTL FIN. CORP. 2018 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US71645WAN11 PETROBRAS GLOBAL FI.09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US71647NAB55 PETROBRAS GBL FIN. 13/19 BD01 BON USD N

CA BTYB XFRA USJ0423YBE35 BK TOKYO-MITS.UFJ 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH5ZT8 HSH NORDBANK GMZ 6 16/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0894486892 VOLVO TREAS. 13/18 MTN BD02 BON SEK N

CA XFRA XS1134544151 KAZMUNAYGAS 14/44MTN REGS BD02 BON USD N