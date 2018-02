FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2CS XFRA KYG211771038 CHINA SILVER GROUP HD-,01

MGN XFRA DE0006637200 MOLOGEN AG