Zanotti S.p.A. verpflichtete sich per Vertrag zum Kauf aller Firmenanteile. Tewis ist ein führendes Unternehmen im Bereich Planung und technische Umsetzung von Kälteanlagen. Neben seiner Expertise in kundenspezifischen Steuerungs- und Regelungssystemen (inklusive Monitoring), bietet Tewis umfassende Gesamtlösungen für Klima- und Kälteanwendungen. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Hersteller speziell auf die Entwicklung von CO2-Kälteanlagen und etablierte langfristige Beziehungen zu den wichtigsten spanischen und portugiesischen Lebensmitteleinzelhändlern. Das Leitbild und die Geschäftsphilosophie von Tewis sind auf hohe Zuverlässigkeit und auf die Realisierung bedeutender Energieeinsparungen für den Kundenstamm des Unternehmens ausgerichtet. Der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens liegt in Spanien und Portugal. Seine Kälteanlagen für CO2 und andere Kältemittel stellt Tewis ...

