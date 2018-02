Das krisengebeutelte Venezuela hat als erste Nation weltweit seine eigene Kryptowährung eingeführt. Die ersten Verkäufe liefen gut, Experten sind dem Petro gegenüber aber skeptisch.

Venezuela hat nach Angaben von Präsident Nicolas Maduro Hunderte Millionen Dollar beim Start der weltweit ersten staatlichen Kryptowährung "Petro" eingenommen. Am ersten Vorverkaufstag seien 735 Millionen Dollar zusammengekommen, sagte Maduro in Caracas. "Heute wird eine Kryptowährung ins Leben gerufen, die es mit Superman aufnehmen kann", sagte Maduro und spielte mit der bekannten Comic-Figur auf die USA an, aus der die Weltleitwährung Dollar kommt.

"Wir haben einen großen Schritt in das 21. Jahrhundert genommen", sagte Maduro im Staatsfernsehen. Das Land sei damit ein technologischer Vorreiter. Die Präsentation des Petro fand im Präsidentenpalast Miraflores statt. Maduro erhielt eine kurze Demonstration der Computertechnik hinter ...

