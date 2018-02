FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwache Vorgaben von der Wall Street dürften den Dax am Mittwoch zunächst belasten. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent tiefer auf 12 420 Punkte. An der Wall Street hatten die Indizes nach dem Schluss des Hauptgeschäfts hierzulande geschwächelt.

Insgesamt bleibt die Lage an den Aktienmärkte trotz der jüngsten Erholung des Dax seit seinem jüngsten Zwischentief knapp über 12 000 Punkte angespannt. Vorerst habe der Dax zwar einen weiteren Rückschlag abgewendet, zuversichtlich könnten Anleger aber noch nicht in die Zukunft blicken, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Das Risiko einer erneuten Abwärtswelle bleibe groß. Dem Analysten Ric Spooner vom Broker CMC Markets zufolge blickten die Anleger weiter nervös auf die Anleihemärkte. So waren gestiegene Zinsen ein Grund der Unruhe an den Finanzmärkten Anfang Februar gewesen.

Auf der Unternehmensseite rücken zur Wochenmitte die Geschäftszahlen etwa der Deutschen Börse und des Triebwerksproduzenten MTU in den Blick. Auf der Konjunkturagenda stehen Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone. Am Abend nach Börsenschluss in Deutschland folgt dann noch das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed./mis/jha/

