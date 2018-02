FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2329 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2340 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag könnten wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone für neue Impulse im Handel am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen erste Hinweise auf die Stimmung der Einkaufsmanager führender Euro-Volkswirtschaften im Februar.

Im weiteren Tagesverlauf rückt dann die Geldpolitik in den USA stärker in den Fokus. Am Abend wird die US-Notenbank Fed das Protokoll der jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Am Markt werden Hinweise auf die Anzahl der Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet.

Bisher hatten die Notenbanker drei Zinsschritte in Aussicht gestellt. Am Markt wurde aber zuletzt darauf spekuliert, dass es in den USA vier Zinserhöhung gegeben könnte./jkr/zb

ISIN EU0009652759

AXC0043 2018-02-21/07:31