Während selbst langjährige Kollegen in E-Mails untereinander die alten Form-Regeln beachten, herrscht bei WhatsApp Kraut und Rüben. Ist das Verrohung oder effizient? Alles entscheidet sich gerade am "?" als Nachricht.

Kennen Sie das Phänomen mit dem "?". Gemeint ist das "?" als einziger Bestandteil einer Chat-Nachricht. Da schreibt einem einer: "?" Und fordert damit eine ausstehende Antwort ein. Ist das hinzunehmen? Also, ich fühle mich da gekränkt und möchte das erläutern: Selbst Kollegen, die seit Jahren untereinander bekannt sind, beginnen ihre E-Mails tatsächlich doch fast immer noch mit einer höflichen Anrede (Liebe Kolleginnen und Kollegen) und enden mit Abschiedsfloskel samt Absendernamen (LG, Lisa-Marie). Lieber kürzt man also die Höflichkeiten ab (MfG/LG/BG), anstatt sie ganz wegzulassen.

Wobei ich sagen muss: Abgekürzte Zuneigungsbekundungen wie "LG" für "liebe Grüße" wirken so zugeneigt wie ein vor die Füße geworfener Blumenstrauß. Oder? Die WhatsApp-Nachricht kommt zumindest ohne sie aus. Das wird damit zusammenhängen, dass die SMS in ihren Anfangsjahren auf wenige Zeichen limitiert war. Ganz ohne Betreffzeile. Ganz ohne "freundliche Grüße" am Ende. Und bei WhatsApp lebten die Förmeleien aus alten Tipp-Ex-Schreibmaschinenzeiten nicht wieder auf. Gut so.

Nun ist es aber ja so, dass wir mal die E-Mail nutzen, mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das führt kurioserweise dazu, dass je nach Kommunikationsmittel in unterschiedlichem Stil miteinander umgehen. Gerade so, als könnte alles, was man per E-Mail raushaut, vor Gericht gegen einen verwendet werden, setzt man bausteinhaft Begrüßung und Verabschiedung dazu und formuliert mit Bedacht. Bei der WhatsApp kumpelt man mit Kollegen und Geschäftspartnern ohne Punkt und Komma herum, als säße man gerade gemeinsam bei einem Gin Tonic am Strand. Dabei kann auch WhatsApp-Text justiziabel sein, aber egal. Zwei Welten: die alte formelle Welt und die App-Welt.

Selbst einige Fernsehsender siezen ihre Zuschauer im TV-Programm und duzen dieselbe Zielgruppe bei Facebook. Kommunikation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...