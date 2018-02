TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Mittwoch überwiegen an den asiatischen Börsen die positiven Vorzeichen. Der japanische Leitindex hat im späten Geschäft ins Nikkei gedreht. Während an den chinesischen Kernlandbörsen wegen des Mondneujahrfestes weiter nicht gehandelt wird, geht es in Hongkong und auf Taiwan kräftig nach oben. Nach der Feiertagspause zieht der Taiex um über 2,0 Prozent an - gestützt vom Technologiesektor. Die Titel des Linsenherstellers und Apple-Zulieferers Largan Precision schießen um rund 8 Prozent empor. In Hongkong steigt das Marktbarometer HSI um 1,1 Prozent auf 31.215 Punkte.

"Für den Rest des Jahres gibt es mehr Gründe, für den chinesischen Aktienmarkt optimistischer zu sein als für die meisten anderen Märkte entwickelter Staaten wie zum Beispiel den der USA. Die Bewertungen erscheinen nachvollziehbar und sind gerade bei Qualitätsaktien nicht zu sehr gestiegen. Auch das makroökonomische Bild spricht für diese Aktien", sagt Investmentstratege Andy Rothman von Matthews Asia.

2017 sei ein "fantastisches Jahr" für das Gewinnwachstum in China gewesen. Zwar dürfte die Gewinndynamik 2018 etwas nachlassen, gleichwohl dürften die Gewinne weiter klettern.

Verunsicherung in Japan

In Tokio hat der Nikkei-225 nach der Mittagspause ins Minus gedreht. Dass der Yen zum US-Dollar fällt stützt nicht. Der Leitindex verliert 0,1 Prozent auf 21.902 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um 0,9 Prozent zugelegt hatte. "Der Markt setzt sich mit Verunsicherung, Instabilität und Volatilität auseinander", sagt Marktstratege Takashi Hiroki von Monex Securities. Trotz einer Tagesvolatiltiät von 300 Punkten sei das noch immer weniger als das, was man im laufenden Monat gesehen habe.

Die erste Lesung eines Einkaufsmanagerindexes hat sich in Japan im Februar abgeschwächt, verharrt aber weiter im Expansionsbereich. "Der Index rangiert noch immer dicht an einem Vierjahreshoch", sagt Japan-Volkswirt Marcel Thieliant von Capital Economics. Die Daten deuteten auf solide steigende Exportvolumen bei einem nicht mehr zunehmenden Preisdruck. Am Devisenmarkt steigt der US-Dollar auf 107,76 Yen nach Wechselkursen um 106,86 zur gleichen Vortageszeit.

Auf Neuseeland wird der feste Leitindex NZX-50, der ein weiteres 15-Monatshoch erklimmt, von einer Rally bei A2 Milk gestützt. Die Titel des Molkereikonzerns springen um 26,5 Prozent auf ein Allzeithoch, nachdem dieser überzeugende Halbjahreszahlen vorgelegt hat. Zudem teilte die Gesellschaft eine Lieferkooperation mit Fonterra Co-Operative Group mit - dem weltgrößten Exporteur von Milchprodukten. Dessen Papiere ziehen um 0,7 Prozent an.

In Australien hat der S&P/ASX-200 gut behauptet geschlossen. Im Handel ist von einem überraschend deutlichen Anstieg des Lohnniveaus im vierten Quartal die Rede. Allerdings finden Analysten viele Kritikpunkte. Die Experten der Deutschen Bank verweisen auf eine Konzentration der Lohnsteigerungem im öffentlichen Dienst. In der Privatwirtschaft habe sich dagegen nicht viel getan. Zudem seien die Lohnzuwächse im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

"Wir bezweifeln sehr stark, dass die australische Notenbank ihren Ausblick substanziell anpassen wird (...)." Der australische Dollar gibt zum US-Pendant wie die meisten anderen Währungen nach. Der feste Greenback drückt indes auf die Preise für Erdöl und Gold.

