Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2326 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Auch zum Franken zeigt er sich bei einem Stand von 1,1553 CHF nur wenig bewegt. Der US-Dollar steht mit 0,9372 CHF ebenfalls nur geringfügig höher als am Dienstagabend. Am Vormittag könnten wichtige ...

