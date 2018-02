Einen starken Auftritt konnte dieser Tage Sunrise hinlegen. Der Schweizer Telekomanbieter profitierte dabei von Marktgerüchten, dass Liberty Global Interesse an einer Übernahme hätte. Zwar wurde hier kein konkretes Ziel genannt, aber es dürfte klar sein, dass man sich nicht an denMarktführer herantraut, sondern sich auf den zweit- oder drittplatzierten Anbieter, in diesem Fall entweder Sunrise oder SALT, konzentrieren würde. Das Vehikel für eine Übernahme wäre die Liberty Global-Tochter UPC in der Schweiz, die unteranderem Mobilfunkverträge oder Internetzugänge verkauft, wobei eine mögliche Übernahme schon überraschend käme. Denn UPC hatte erst kürzlich die österreichische Tochtergesellschaft an die Deutsche Telekom verkauft. So war man im Markt davon ausgegangen, dass am Ende auch das Schweizer Geschäft verkauft wird. Überraschend wäre esauch, weil man ab nächstem Jahr mit den Mobilfunkverträgenvon SALT auf Swisscom wechselt. Insgesamt ist die Situation noch etwas undurchsichtig, zeigt aber, dass es auch im relativ kleinen Schweizer Markt viel Bewegung geben kann. Und das dürfte für die entsprechenden Aktienwerte nur hilfreich sein. Bei unserer bisherigen Empfehlung Sunrise wurden die Gewinne aus den Gerüchten zwar relativ schnell wiedereinkassiert, bestätigen aber unsere weitere Halten-Empfehlung.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 8 vom 21.2.2018.



