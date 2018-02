Schon heute stehen innerhalb einer Prozesskette deutlich mehr Daten zur Verfügung, als bereits analysiert werden, weshalb eine potente und dennoch transparente Anlagensoftware immer mehr notwendig wird, ist sich Michael Hanke, Vertriebsleiter von Rehm Thermal Systems, sicher: "Für moderne Fertigungsunternehmen ist es wichtig, sich mit diesen Daten auseinanderzusetzen und sie im Rahmen der vorhandenen Ressourcen effektiv zu nutzen." Zudem müssen riesige Datenmengen verwaltet und langzeitarchiviert werden.

Dreh- und Angelpunkt sei hier die Betriebsdatenerfassung, erläutert er. "Derartige Informationen einfach und unkompliziert aus ihrem Produktionsprozess zu extrahieren, um sie zuverlässig auszuwerten, ist mit der neuen Vicon-Software möglich. Neben der Basissoftware haben wir weitere Features entwickelt, um die Effizienz zu erhöhen", rührt er kräftig die Werbetrommel.

Die innovative Anlagensoftware, die auch für den productronica innovation award 2017 nominiert wurde, soll für geringere Stillstandzeiten und damit für optimierte Abläufe sorgen. Die effiziente Steuerung der Elektronikfertigung soll zudem mehr Transparenz in den Fertigungsabläufen ermöglichen, verdeutlicht Hanke: "Die Anlagensoftware vereint bereits bewährte Softwaretools von Rehm wie etwa die komfortable Produktverwaltung und Prozessverriegelung mit neuen Möglichkeiten im Bereich mobiler Anwendungen in Form der Vicon-App und den Vicon-Connect genannten Remote-Manager - und zwar im ansprechenden Design und mit intuitiver Touch-Bedienung."

Alles fest im Blick

Unter dem Motto "Keep the line running" präsentierte sich der Anlagenbauer während der Productronica 2017. Im besonderen Fokus standen die Vicon-Analytics-Monitoring-Tools, mit welcher der Bediener die Fertigung jederzeit vom Smartphone aus im Blick behalten kann. Ausgelegt ist die Software zwar für alle Rehm-Anlagen, doch an der Reflow-Lötanlagenserie Vision-X kann sie ihre Stärken voll ausspielen: Auf einen Blick sind in der Hauptmaske mit Maschinenansicht alle Meldungen, Befehle und Parameter ersichtlich. Mit zahlreichen Features wie etwa einer frei anlegbaren Favoritenleiste, der strukturierten Gruppierung der Parameter oder der individuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...