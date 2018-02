Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften hätten sich über die Bedingungen der Transaktion geeinigt, teilt Temenos am Mittwoch mit. Erst am Vortag war bekannt geworden, dass die Unternehmen entsprechende Gespräche führen. Bestätigt wird der am Vortag genannte Preis von 35,67 GBP, den die Fidessa-Aktionäre erhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...