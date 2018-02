Der Mobilfunker Telefonica Deutschland (Telefónica Deutschland) will den Umsatzschwund mithilfe stärkerer Internetnutzung und stabilerer Preise endlich wieder in den Griff kriegen. In diesem Jahr soll der Umsatz des TecDax-Schwergewichts weitgehend unverändert gegenüber dem Vorjahr ausfallen, wie die O2-Mutter am Mittwoch in München mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...