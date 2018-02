Nachdem Tetraphase Pharmaceuticals (WKN: A1JY3E) im Zuge eines Phase-3-Fehlschlags seines Lead Products Eravacycline zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektion vergangene Woche um -60% einbüßte, könnte nun ein etwas überraschender Lizenzdeal das Sentiment wieder umkehren.

Wie gestern nachbörslich bekannt wurde, konnte Tetraphase einen Eravacycline-Lizenzdeal für die Territorien China, Taiwan, Hong Kong, Macau, Südkorea und Singapur an Land ziehen. Tetraphase kassiert hierbei 7 Millionen USD im Voraus, bis zu 16,5 Millionen USD an klinischen und regulatorischen Meilensteinzahlungen sowie bis zu 20 Millionen USD an jährlichen verkaufsbasierten Prämien. Darüber hinaus wurden mit dem Lizenznehmer Everest Medicines zweistellige Royalties vereinbart.

Hoffnung auf Zulassung

Hoffnung für Eravacycline, dem Experten ein Umsatzpotenzial von mehreren Hundert Millionen USD bescheinigten, besteht weiterhin durch eine Zulassung für komplizierte ...

