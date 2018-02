FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse sollten am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen im Blick behalten werden. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen im Schlussquartal 2017 erfüllt und der Ausblick für 2018 stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Daniel Garrod von der britischen Barclays-Bank in einer Studie. Für das laufende Geschäftsjahr plant die Deutsche Börse mit mindestens 5 Prozent strukturellem Nettoerlöswachstum. Der Überschuss soll um mindestens 10 Prozent zulegen.

Der Broker Lang & Schwarz taxierte die Papiere am Morgen im Vergleich zum letzten Xetra-Schluss kaum verändert. Die Aktien hatten zuletzt von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten profitiert, da Investoren in einem solchen Umfeld tendenziell häufiger handeln. Das kommt Börsenbetreibern zu gute. Erst jüngst hatte die Aktie den höchsten Stand seit 2008 erreicht./mis/jha/

