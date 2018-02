Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas nach Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag des Konkurrenten Siemens Gamesa von 510 auf 485 dänische Kronen gesenkt und die Aktie von der "European Focus List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber auf "Overweight". Gupta passte seine Schätzungen für Aktien aus der europäischen Windbranche an und sieht nun kein signifikantes Aufwärtspotenzial mehr. Das Anlageurteil bleibe jedoch wegen der Chancen auf Aktienrückkäufe unverändert./ck/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2018-02-21/08:13

ISIN: DK0010268606