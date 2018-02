Uznach - Die Bank Linth hat im Geschäftsjahr 2017 sowohl den Ertrag als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Gut entwickelte sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und die Kosten konnten im Griff gehalten werden. Die Aktionäre sollen in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Für das Gesamtjahr 2018 zeigt sich das Management zuversichtlich.

Den Geschäftsertrag erhöhte das Institut gegenüber dem Vorjahr um knapp 11% auf 96,1 Mio CHF, wie die zur LLB-Gruppe gehörenden Ostschweizer Regionalbank am Mittwoch mitteilte. Dazu steuerte der Ertragspfeiler, das Zinsengeschäft, netto 68,1 Mio bei, was einem Plus von 9,9% entspricht.

Gutes Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft

"Besonders erfreulich" habe sich das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelt, das von der vorteilhaften Marktlage wie auch vom regen Kundenzuspruch ...

