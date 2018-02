FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien des Labor- und Pharmaausrüster Sartorius winkt am Mittwoch nach der Vorstellung optimistischer Wachstumsprognosen ein Rekordhoch. Die Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,67 Prozent auf 104,90 Euro. Auf Xetra wäre das eine Bestmarke. Mit einem Plus von 31 Prozent im bisherigen Jahresverlauf zählen die Papiere bereits zu den Favoriten im TecDax .

Das Unternehmen will die Erlöse bis 2025 auf rund vier Milliarden Euro erhöhen - das wäre im Vergleich zu dem im vergangenen Jahr erzielten Umsatz ein Plus von 185 Prozent. Zwei Drittel des Anstiegs um knapp 2,6 Milliarden Euro will Sartorius dabei aus eigener Kraft und ein Drittel über Übernahmen stemmen. Die operative Marge soll bis 2025 auf rund 28 Prozent zulegen. Sie hatte im vergangenen Jahr bei rund 25 Prozent gelegen./mis

ISIN DE0007165631

