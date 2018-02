Die Initiative "Wo/men Inc." soll Frauen in Führungspositionen bringen. Als Unterstützerin haben die Gründer eine berühmte Frauenrechtlerin gewonnen.

Ihren Grundoptimismus lässt sich die Berliner Start-up-Expertin Lea Vajnorsky nicht von Zahlen erschüttern: Zwar lag der Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland 2016 gerade einmal bei rund 23 Prozent. Auch beim Frauenanteil in den Aufsichtsräten, Vorständen und Geschäftsführungen der größten Unternehmen in der EU sieht es nicht besser aus: Hierzulande sind es 29,5 Prozent - hinter Frankreich (41,2 Prozent) oder Italien (32,3 Prozent). Vajnorsky hält aber dagegen: "So gut wie heute ging es berufstätigen Frauen trotzdem noch nie."

Das heißt jedoch nicht, dass Vajnorsky es dabei belassen will: Und so hat die Beraterin und Wagniskapital-Expertin das Karrierenetzwerk für Frauen, Wo/men Inc., ins Leben gerufen, zusammen mit Robin Haak, dem einstigen Gründungsmitglied von Axel Springers Start-up -Schmiede. Das Netzwerk soll auf zwei Elementen basieren: Einerseits sollen Frauen mit Veranstaltungen dabei unterstützt werden, berufliche Kontakte zu knüpfen. Andererseits soll es genutzt werden, um weltweit gemeinnützige Projekte zu fördern.

Allerdings ist Wo/men Inc. nicht ausschließlich für Frauen, stellt Mitgründerin Vajnorsky klar: "Es braucht genauso Männer, die das Netzwerk mit ihrem Knowhow unterstützen." Ziel sei es, mithilfe themenspezifischer Veranstaltungen jedoch insbesondere Frauen zu unterstützen, erklärt Haak. Die beiden Gründer sind bestens vernetzt - und so finden sich nicht nur prominente Namen auf Seiten des Beirats - auch bei den Sponsoren konnte das Gründerduo wichtige Partner gewinnen.

CDU-Politikerin Diana Kinnert, Franziska Leonhardt, ehemaliger General Counsel bei Rocket Internet SE oder die PR-Managerin Alexandra von Rehlingen sitzen im Beirat - zu den Unterstützerinnen zählt die Bestseller-Autorin und Menschenrechtaktivistin Waris Dirie, die mit ihrem Buch "Wüstenblume" weltweit berühmt wurde. Weitere prominente Unternehmerpersönlichkeiten ...

