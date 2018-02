Vor ein paar Jahren erkannte das Elektroautounternehmen Tesla (WKN:A1CX3T), dass es an der Zeit war, einen Großteil seiner technischen Talente weg vom Produktdesign und hin zur Fertigung zu verlagern. "Tesla wird sich sehr dafür einsetzen, der beste Hersteller der Welt zu werden", sagte Tesla CEO Elon Musk während der Telefonkonferenz im ersten Quartal 2016.



Der Strategiewechsel kam wohl aus der Not heraus. Mit der geplanten Markteinführung des Model 3 im Jahr 2017 stand das Unternehmen vor der Aufgabe, die Jahresproduktion in wenigen Jahren zu verfünffachen. Aber nach zwei Verzögerungen bei den Produktionszielen für das Model 3 läuft es nicht wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...