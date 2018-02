TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert und damit die schwache Verfassung der US-Märkte vom Vorabend nicht direkt nachgezeichnet. In Festland-China wurde wegen des Neujahrsfests weiterhin nicht gehandelt.

Japans Leitindex Nikkei 225 legte bis zum Handelsschluss um 0,21 Prozent auf 21 970,81 Punkte zu und machte damit anfängliche Kursverluste wett.

Auch der starke Rutsch von Anfang Februar hat inzwischen weitgehend seinen Schrecken verloren. Zwischenzeitlich war der Index wegen Sorgen um schnell steigende Zinsen unter 21 000 Punkte abgesackt, nachdem er noch im Januar ein Mehrjahreshoch von mehr als 24 000 Punkten markiert hatte. Aktuell steht der Nikkei aufs Jahr gerechnet noch 3,5 Prozent im Minus.

In Hongkong stand der Hang-Seng-Index zuletzt mit knapp 1,5 Prozent im Plus; aufs Jahr gesehen kommt die Börse in der chinesischen Sonderverwaltungszone auf einen Gewinn von nicht ganz fünf Prozent.

In den USA war der Start in die neue Börsenwoche am Dienstag missglückt. Nach dem feiertagsbedingt handelsfreien Montag hatte der Dow Jones Industrial 1,01 Prozent eingebüßt. Belastet wurde der Leitindex auch vom Kurseinbruch der Aktien von Wal-Mart . Nach schwachen Ergebnissen des Handelsriesen sackten sie um mehr als 10 Prozent ab./jha/fba

