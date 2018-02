Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV (ISIN: AT0000743059) will für 2017 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre 1,20 Euro. Damit wird die Ausschüttung um 25 Prozent erhöht. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 48,20 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,11 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 22. Mai 2018 in Wien statt. Die ...

