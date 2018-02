Die Ölpreise sinken zur Wochenmitte. Anleger schauen auf die USA, wo heute und morgen Daten zu den Lagerbeständen veröffentlicht werden.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 64,77 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...