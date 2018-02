WIESBADEN (dpa-AFX) - China hat im vergangenen Jahr seine Position als wichtigster Handelspartner Deutschlands behauptet. Mit der Volksrepublik wurden 2017 Waren im Wert von 186,6 Milliarden Euro ausgetauscht, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. China war bereits 2016 an den USA vorbeigezogen und zum größten Handelspartner der Bundesrepublik aufgestiegen.

Auf Rang zwei standen laut den vorläufigen Zahlen die Niederlande mit einem Warenverkehr mit Deutschland von 177,3 Milliarden Euro. Es folgen die USA mit 172,6 Milliarden Euro an Ausfuhren und Einfuhren zusammengerechnet. Frankreich fiel 2017 hingegen von Platz zwei auf Rang vier zurück. Das Nachbarland war fast vierzig Jahre lang - von 1975 bis 2014 - Deutschlands bedeutendster Handelspartner gewesen.

Größter Abnehmer deutscher Ausfuhren blieben die Vereinigten Staaten, in die Waren im Wert von 111,5 Milliarden Euro exportiert wurden. Es folgten unverändert Frankreich und China. Weniger Ausfuhren gab es indes nach Großbritannien. Das Land rutschte in der Rangfolge der deutschen Exportabnehmer auf Platz fünf ab. Nach dem Brexit-Votum im Sommer 2016 hatten sich viele Unternehmen verunsichert gezeigt./als/DP/jha

