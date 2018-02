Belize City, Belize (ots/PRNewswire) -



"In Sharing We Trust" - Anton Solodikov, CEO von Sharpay.io



Sharpay ist ein neuer Sharing- und Multi-Sharing-Button für Websites, die blockchainbasierte Prämien für die Content-Verbreitung durch Nutzer bieten. Unter Multi-Sharing versteht man die Möglichkeit, mit einem einzigen Klick Inhalte auf mehreren sozialen Netzwerken gleichzeitig zu teilen. Die Anwender erhalten eine Belohnung fürs Sharing oder die Besuche anderer Nutzer über die freigegebenen Links. Dies bedeutet: bessere Konversion, eine stärkere Verbreitung von Website-Inhalten und bequemes Teilen für die Anwender.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/643471/Sharpay.jpg )



Es gibt 1 Milliarde Sites in der Welt und diese Zahl wächst täglich. Nur 3% (30 Millionen) verfügen über einen Sharing-Button.



Mehr als 3 Milliarden Menschen nutzen soziale Netzwerke, rund 10% tun dies aktiv.



Sharpay ist ein neues Social Media Monitoring (SMM)-Werkzeug, mit dem sich Traffic und Umsatz um ein Vielfaches steigern lassen, und mit dem die aktiven Social Media-Nutzer ihre Popularität über das Erwirtschaften von Kryptowährung monetarisieren können.



Sharpay ist High-Tech, eine nicht-analoge, aber simple Sharing-Button-Lösung. Die Websites installieren den Button, und die Benutzer erhalten eine Belohnung fürs Sharing.



Die Innovation bei Sharpay ist zum einen der Blockchain-Profit für Content-Sharing, zum anderen das Multi-Sharing. Es handelt sich um das weltweit einzigartige Projekt, das beide Optionen zusammenführt. Die Technologie ist international unter Beanspruchung der Priorität für Eurasien zum Patent angemeldet.



Fakten zum Projekt:



- Das Projekt befindet sich in der MVP-Alpha-Testphase, wobei schon mehr als 150 Sites den Sharpay-Button installiert haben



- Sharpay ist mit 4,7 von 5 durch unabhängige Sachverständige von ICObench bewertet worden, und zählt zu den Top-5 der weltweit evaluierten Projekte



- Das Team von Sharpay hat den Vorverkauf bereits abgeschlossen und sein maximales Verkaufsziel von 80 Millionen Token für 2400 ETH erreicht



- Die wesentliche Phase des Token Sale startet am 1. 3. 2018 mit einem WhiteList-Bonus von 40%



Die Einführung von Sharpay verbessert den Markt insgesamt und macht es den verschiedenen Wirtschaftsakteuren leicht, zueinander zu finden und miteinander zu kooperieren, so dass wertige Produkte und Dienstleistungen schneller als jemals zuvor vertrieben werden können.



Die wachsende Blockchain-Popularisierung und Tokenisierung von alten Technologien ist der Entwicklung und dem Erfolg von Sharpay dabei besonders dienlich.



Sharpay ist der Sharing-Button mit Blockchain-Profit.



Detaillierte Informationen: http://www.sharpay.io



** Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Informationszwecke bestimmt. Der Erwerb von Sharpay-Token ist zulässig, sofern dies gesetzlich erlaubt ist. Es ist untersagt, sich am Verkauf von Sharpay-Token an Gebietsansässige in Ländern beteiligen, in denen die Teilnahme unmittelbar oder teilweise untersagt oder verboten ist (USA, Singapur, Vietnam und andere). Sharpay haftet nicht für Token Sale-Teilnehmer, die gegen geltende Gesetze verstoßen, auch wenn die Rechtsverletzung auf Unkenntnis beruht.



