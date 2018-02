Wer sich mit der Blockchain-Technik auseinandersetzt, der stellt recht schnell fest, dass es sich hier nicht nur um die Technik des Bitcoin oder einer Reihe von weiteren Kryptowährungen handelt. Wer in den folgenden ETF Reality Shares Nasdaq NextGen Economy investiert, der legt sein Geld in Aktiengesellschaften an, die die Blockchain-Technik in nahezu alle Bereiche des Lebens bringen wollen und werden.

