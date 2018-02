Eine Umfrage zeigt, wie kontrovers das Thema Fahrverbote gesehen wird - und wie schlecht die Autoindustrie wegkommt.

Schummelsoftware, Grenzwertverstöße, Affenexperimente - die Deutschen verlieren das Vertrauen in die Autobranche. Den Herstellern nimmt die Mehrheit nicht ab, dass sie es ernst meinen mit ihrer Arbeit an umweltfreundlicheren Fahrzeugen.

70 Prozent der Teilnehmer an einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov erklärten, sie seien nicht der Meinung, dass die Branche bisher genug unternommen habe, um möglichst abgasarme Fahrzeuge anzubieten. Nur 15 Prozent hielten die Maßnahmen bislang für ausreichend.

Von der deutlichen Mehrheit der Kritiker wiederum äußerten 87 Prozent ein eher geringes oder sehr geringes Vertrauen in die Autohersteller, wenn es darum geht, in den nächsten drei Jahren mit mehr abgasarmen Modellen nachzubessern. Ein eher großes Vertrauen gaben 9 Prozent an, ein sehr großes Vertrauen nur ein Prozent der Umfrageteilnehmer.

Sehr große oder eher große Sorgen um die eigene Gesundheit wegen zu schlechter ...

