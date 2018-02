Baar - Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat von den im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffpreisen profitiert und im Geschäftsjahr 2017 Betriebs- und Nettogewinn deutlich gesteigert. So weist der Konzern unter dem Strich einen Gewinn von 5,78 Mrd USD aus, nachdem sich im Vorjahr das den Aktionären zurechenbare Ergebnis auf 1,4 Mrd summiert hatte. Die Ausschüttung an die Aktionäre fällt über der angestrebten Quote aus.

Den operativen Gewinn hat Glencore auf Stufe EBITDA um 44% auf 14,8 Mrd USD gesteigert, auf Stufe EBIT stieg der Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...