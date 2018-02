STUTTGART (dpa-AFX) - Der Finanztechnologiekonzern GFT hat im vergangenen Geschäftsjahr dank niedrigerer Steuerquote mehr verdient als erwartet. Insgesamt führten Investitionen und negative Wechselkurseffekte aber zu einem Gewinnrückgang. So sank das Nettoergebnis 2017 von 24,2 Millionen auf 17,8 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen in Stuttgart mitteilte. Dies sei jedoch mehr als erwartet.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um mehr ein Viertel auf 34,3 Millionen Euro. Beim Umsatz verzeichnete GFT ein leichtes Minus von 1 Prozent auf knapp 419 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 0,30 Euro je Aktie erhalten.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen wieder einen Ergebnisanstieg. Das Ebitda soll mindestens 39 Millionen Euro betragen. Beim Umsatz geht GFT von einem Wert zwischen 400 und 420 Millionen Euro aus. Die Investitionen in den Ausbau des digitalen Lösungsangebots würden dabei fortgeführt. GFT sei zudem "gut ins Jahr 2018 gestartet"./nas/fba

ISIN DE0005800601

