Böblingen (ots) - 57 Prozent der deutschen Führungskräfte zählen die Roboter-Automation zu den wichtigsten Technologien bei der digitalen Transformation. Mit der neuen Robotic-Processing-Automation-Plattform "APA" setzt DXC Technology dieses Ziel heute schon in die Praxis um. Mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) wird beispielsweise das Back-Office von Banken und Versicherern automatisiert.



"Mit KI-Robotern revolutionieren wir traditionelle Verwaltungsprozesse", sagt Fatmir Kqiku von DXC Technology. "Ein Return on Investment zeigt sich in unseren Projekten der 'Agile-Process-Automation' APA beispielsweise für Finanzdienstleister innerhalb von nur drei bis sechs Monaten."



Robotic-Processing-Automation (RPA)



Die Mitarbeiter werden von den "lernenden Robotern" bei Routinetätigkeiten entlastet und können sich verstärkt Aufgaben widmen, bei denen es auf menschliche Stärken entscheidend ankommt. Die Robotic-Processing-Automation (RPA) macht es dabei möglich, die Computersoftware eines Roboters zu konfigurieren, um die Daten zu erfassen und zu verarbeiten. Dabei werden bereits im Unternehmen vorhandene Anwendungen integriert und für die Kommunikation mit anderen digitalen Systemen vernetzt. Die selbstlernenden Robotik-Systeme passen sich so den Anforderungen eines Unternehmens nach und nach automatisch an. Neue Regeln - beispielsweise für die Compliance staatlicher Regulierung - werden von Prozessdesignern flexibel festgelegt.



Roboter helfen bei der Entscheidungsfindung



Die Kern-Technologie lässt sich durch Business Transformation, KI und eventuelle neuronale Netze ergänzen. Damit beschränken sich die Aufgaben der Roboter nicht nur auf Datenerfassung und -verarbeitung, sondern können auf Tätigkeiten der Entscheidungsfindung erweitert werden. Dazu zählen bei Finanzdienstleistern etwa Investitionsempfehlungen oder Entscheidungen zur Kreditvergabe, die auf den einzelnen Kunden automatisch abgestimmt sind.



"Die APA-Plattform von DXC ist als Cloud-basierte Lösung mit künstlicher Intelligenz ein technologischer Meilenstein", sagt Fatmir Kqiku. "Als weltweit größter unabhängiger IT-Dienstleister mit jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet der Digitalisierung unterstützt DXC Technology seine Kunden mit dieser Lösung und seinem gesamten fachlichen Know-how bei der Transformation. Die Mission: Unternehmen in Deutschland und weltweit auf ihrer digitalen Reise zu begleiten." Weitere Information über DXC-Agile-Process-Automation: dxc.technology/apa



DXC Technology auf den Hamburger IT-Strategietagen 2018



Am 22. und 23. Februar 2018 treffen sich im Hotel Grand Elysée in Hamburg CIOs und IT-Entscheider zu den 16. Hamburger IT-Strategietagen 2018. Besuchen Sie DXC Technology auf dem Stand 9 der Ausstellungsfläche.



Über die DXC-Studie "Digitale Agenda 2020"



DXC Technology hat die Studie "Digitale Agenda 2020" über ein Marktforschungsinstitut durchgeführt. In Deutschland wurden 300 Führungskräfte mit Entscheidungsbefugnis bei der digitalen Transformation befragt. Branchenschwerpunkte der Studie sind: Industrie, Transport & Verkehr, Telekom + IT, Bauwesen, Groß- und Einzelhandel, Gesundheits- und Sozialwesen, Finanzdienstleister.



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden, sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.



