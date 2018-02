FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations this morning as follows:

Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.02.2018 - 08.50 am

- BARCLAYS RAISES COVESTRO PRICE TARGET TO 98 (78) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - COMMERZBANK RAISES BRENNTAG PRICE TARGET TO 59 (57) EUR - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS AURUBIS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 62 (72.16) EUR - CREDIT SUISSE RAISES COVESTRO PRICE TARGET TO 99 (94) EUR - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS HEIDELBERGCEMENT PRICE TARGET TO 104.50 (104.60) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COVESTRO PRICE TARGET TO 104 (100) EUR - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK PRICE TARGET TO 13 (12.50) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JOST WERKE PRICE TARGET TO 45 (36) EUR - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SAF-HOLLAND PRICE TARGET TO 17 (15) EUR - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DEUTSCHE BANK PRICE TARGET TO 15 (15.10) EUR - 'NEUTRAL' - HAUCK & AUFHAEUSER STARTS CTS EVENTIM WITH 'BUY' - PRICE TARGET 49 EUR - HSBC CUTS FRAPORT TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 75 (80) EUR - HSBC RAISES PUMA SE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 425 EUR - HSBC RAISES SIEMENS GAMESA PRICE TARGET TO 12.30 (11.50) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SIEMENS GAMESA TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 11.5 (11) EUR - LBBW RAISES AURUBIS PRICE TARGET TO 74 (70) EUR - 'HOLD' - MAINFIRST CUTS FRAPORT TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 75 (82) EUR - PUMA BEI L&S +1.46% - HSBC RAISES TO 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES ZALANDO TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - RPT/COMMERZBANK CUTS UNIPER PRICE TARGET TO 22.90 (23.20) EUR - 'HOLD' - RPT/COMMERZBANK RAISES RWE TO 'BUY' (HOLD) - RPT/MAINFIRST CUTS PFEIFFER VACUUM TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RPT/MAINFIRST RAISES BERTRANDT TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 110 (65) EUR - BARCLAYS CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DUNELM GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - TARGET 630 (810) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BHP BILLITON TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1700 (1900) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 620 (685) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BT GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 248 PENCE - DEUTSCHE BANK STARTS VOLVO B WITH 'BUY' - PRICE TARGET 200 SEK - GOLDMAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 5500 (5600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MICHELIN PRICE TARGET TO 148 (150) EUR - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 82 (86) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES CREDIT SUISSE PRICE TARGET TO 21.50 (20.60) SFR - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 210 (182) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 585 (535) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3000 (2970) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES VESTAS TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 420 (385) DKK - JPMORGAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1650 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VESTAS PRICE TARGET TO 485 (510) DKK - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ZURICH TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 375 (317) SFR - MACQUARIE CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1810 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES KERING PRICE TARGET TO 430 (405) EUR - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS DANONE PRICE TARGET TO 76 (80) EUR - 'BUY' - UBS RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'NEUTRAL'

dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

AXC0079 2018-02-21/08:58