FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein wichtiger Fortschritte bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie hat den Aktien des Biotech-Unternehmens Medigene am Mittwochmorgen angeschoben. Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,08 Prozent auf 18,43 Euro. Damit würden sie an ihre jüngste Rally anknüpfen und auf Xetra den höchsten Stand seit 2009 erreichen. Allein im bisherigen Jahresverlauf ging es um mehr als 40 Prozent nach oben, was den ersten Platz im TecDax bedeutet.

Für eine Sicherheits- und Machbarkeitsstudie der Phase I/II erhielt das Unternehmen die Zustimmung von der zuständigen Behörde Paul-Ehrlich Institut. Das Unternehmen geht nun davon aus, seine Forschungen in den kommenden Wochen starten zu können. Bei Studie geht es um Blutkrebs. Medigene stand für die Studie bereits seit längerem in den Startlöchern. Die T-Zellrezeptor-Therapie gilt als die nächste Generation der bereits zugelassenen Gen-Therapien von Gilead/Kite und dem Schweizer Pharmakonzern Novartis ./mis/jha

ISIN DE000A1X3W00

AXC0080 2018-02-21/09:01