Der US-Präsident fordert ein Verbot von Schnellfeuerkolben. Der Vorstoß erntet Kritik. Und die Webseite eines Händlers bricht zusammen.

Einen solchen Andrang verzeichnete die Webseite Slide Fire Solutions wohl nicht einmal am Presidents' Day. Der größte Händler von Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen in den USA, im Englischen "Bump Stocks" genannt, nutzte den amerikanischen Feiertag am Montag als Gelegenheit, um Waffenfreunden einen Preisnachlass auf seine Dauerfeuer-Vorrichtungen zu geben. Wer einen Gutschein mit dem Code "MAGA" einlöst, bekommt zehn Prozent Rabatt. Das Akronym steht für "Make America Great Again", Donald Trumps Wahlkampfslogan.

Nur einen Tag später könnte der US-Präsident erneut unfreiwillig für erhöhte Zugriffe auf der Webseite von Slide Fire Solutions gesorgt haben. Nachdem Trump am Dienstag gefordert hatte, ein Verbot von Schnellfeuerkolben für halbautomatische Waffen durchzusetzen, brach die Webseite des "Bump Stock"-Händlers zusammen. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Slide Fire Solutions von sehr hohen Zugriffszahlen, die zu Problemen bei der Stabilität seiner Webseite führten. Darunter häuften sich die Kommentare. Manch einer befürchtete, kein Presidents'-Day-Schnäppchen mehr machen zu können.

Eine Woche nach dem Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten ist in den USA erneut eine Debatte um eine Verschärfung des Waffenrechts entbrannt. Vielerorts kam es zu Protesten. Schüler kritisierten in TV-Interviews die mangelnde Bereitschaft der US-Regierung, die Waffengesetze zu verschärfen und so für sichere Schulen zu sorgen.

Unter diesem Druck erklärte Trump am Dienstag, er habe das ...

