Der DAX bewies am Dienstag Stärke und stieg, trotz einer schwachen Entwicklung der Wall Street, am Nachmittag kontinuierlich an. Am Ende des Tages schloss der Leitindex 0,83 Prozent fester. Damit notiert der DAX nun nur noch 12 Punkte unter der 12.500 Punkte-Marke. Marktidee: SilberSeit dem Allzeithoch im Jahr 2011 bewegt sich der Silberpreis in einem zyklischen Bärenmarkt. Die Bullen haben es aktuell weiter schwer. Das technische Bild ist derzeit zwar neutral. Allerdings bleibt der Weg des geringsten Widerstands abwärts gerichtet.