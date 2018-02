In den Jahren 2014 und 2015 stieß die Aktie von easyJet im Bereich von 1.929 GBp zunächst an ihre Grenzen und vollzog bereits Mitte 2015 eine Kehrtwende zur Unterseite. Nur ein Jahr später rutschte die Aktie durch den anfänglichen Schock des Brexit auf ein Verlaufstief von nur 851,00 GBp und somit bis knapp an die Hochs aus 2007 ab. Doch bereits Anfang letzten Jahres gelang es Investoren einen Aufwärtstrend zu etablieren und bis Ende 2017 an die obere Begrenzungslinie (rot) anzusteigen. Nur wenig später wurde ein regelkonformer Ausbruch auf der Oberseite vollzogen und brachte die Aktie an ein Verlaufshoch von 1.695 GBp aufwärts. Oberhalb der Unterstützungszone von 1.566 GBp konsolidierten die easyJet-Wertpapiere einige Wochen lang seitwärts, bereitet sich offenbar aber wieder auf ...

