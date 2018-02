Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm -0,24% auf 83,6, davor 16 Tage ohne Veränderung , European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts -0% auf 94,051, davor 13 Tage im Plus (0,48% Zuwachs von 93,6 auf 94,05), Grammer -0,48% auf 51,5, davor 7 Tage im Plus (8,54% Zuwachs von 47,68 auf 51,75), Walt Disney -0,52% auf 105,98, davor 6 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 101,35 auf 106,53), Sberbank -0,49% auf 16,16, davor 6 Tage im Plus (10,93% Zuwachs von 14,64 auf 16,24), 3M -0,68% auf 235,07, davor 6 Tage im Plus (6,18% Zuwachs von 222,89 auf 236,67), Travelers Companies -1,48% auf 139,07, davor 6 Tage im Plus (4,56% Zuwachs von 135,01 auf 141,16), World Wrestling Entertainment -0,25% auf 36,39, davor 6 Tage im Plus (7,8% Zuwachs von 33,84 auf 36,48), Cancom -0,19% auf 78,85,...

